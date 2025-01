¿Adiós al frío? ¿Cuándo puedo sacar mis plantas y quitar protección a las tuberías?

HOUSTON - Tras días fríos y con mucha actividad invernal en el sureste de Texas, los días claros han llegado, con subida de temperaturas y deshielo de parte de la nieve que aún quedaba en nuestras calles.

El viernes se presenta sin cambios, con la última helada pronosticada y cielos muy despejados. Las mínimas bajarán a valores entre los 24F y los 32F, no quite su protección de las tuberías y no saque sus plantas aún.

El fin de semana será variable, con nubes en aumento el sábado y mucha mayor actividad de lluvias el domingo, de hecho, no se descarta el potencial de lluvias fuertes que den lugar a inundaciones muy localizadas.

Después de varios días con heladas, nuestro suelo se encuentra compactado y tiene una capacidad de absorción mucho menor de lo normal, así que en algunas zonas el suelo tendrá características más impermeables. Los acumulados varían entre 1 a 3 pulgadas

¿Cuándo puedo quitar las protecciones de las tuberías y sacar mis plantas al jardín?

A partir del sábado por la mañana no se esperan más heladas, las temperaturas serán menos frías y no esperamos más heladas en el pronóstico, al menos por el momento.

