Adolescente causa accidentalmente la muerte de su hermano en un granero de Tomball, según documentos de la corte

*** El video adjunto a esta nota es de archivo. ***

HOUSTON - Un trágico suceso sacudió a una familia en el área Houston cuando un adolescente de 17 años causó accidentalmente la muerte de su hermano menor de 16 años durante una manipulación indebida de un arma de fuego en un granero.

De acuerdo con el alguacil Ed González, el hecho ocurrió esta madrugada en una propiedad ubicada en el 19923 Stone Creek Ct, al noroeste del área metropolitana de Houston.

Early this morning, @HCSOTexas deputies responded to a report of a male shot at the 19923 blk of Stone Creek Ct. Upon arrival, units found a male teen (16) with a gunshot wound. The male was pronounced deceased at



1/2 pic.twitter.com/Ln584WNYKe