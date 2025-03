HOUSTON - Una madre y una abuela vivieron una noche de terror tras ser atacadas por sus tres hijos adolescentes, quienes presuntamente intentaron matar a su madre después de que ella les cortara el acceso a internet. El impactante incidente ocurrió en una vivienda ubicada en la cuadra 3400 de Barkers Crossing Avenue, según informó Ed González, alguacil del condado Harris.

Los hechos se desataron cuando la madre, al decidir apagar el Wi-Fi de la casa, provocó una furiosa reacción de sus hijos de 14, 15 y 16 años. Los tres adolescentes habrían coordinado un plan para atacarla y, armados con cuchillos de cocina, comenzaron a perseguirla por toda la casa y hasta la calle, intentando apuñalarla.

Overnight, @HCSOTexas deputies and detectives responded to a disturbance at the 3400 blk of Barkers Crossing Avenue. Units found an adult female who had been assaulted by her three teen kids, ages 14, 15, 16. The three siblings allegedly coordinated a plan to



