Altercado entre padres de adolescentes, deja a un matrimonio preso y un hombre herido

HOUSTON - Un matrimonio terminó en la cárcel y acusados ​de presuntamente dispararle a un hombre en el pecho después de una discusión por sus hijos.

El lunes 17 de marzo, los agentes del Distrito Policial Cuatro del Condado de Harris respondieron a los informes de un hombre que recibió un disparo en la cuadra 24400 de Osprey Point Drive, cerca de Hockley.

Cuando llegaron los agentes, encontraron a un hombre con un balazo en el pecho.

La víctima, identificada como Raúl Armando Aguilar, declaró a los agentes que él y su esposa, Doris Aguilar, planearon reunirse con los padres del novio de su hija para pedirles ayuda para mantener a su hijo alejado de ella, ya que es demasiado joven para tener citas.

CONSTABLES ARREST SUSPECTS AFTER THEY SHOT THE FATHER OF THEIR SON'S GIRLFRIEND!



