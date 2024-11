Arrestan a sospechoso de mortal atropellamiento tras varias horas de darse a la fuga

HOUSTON - Una persona fue detenida por agentes del Alguacil del Condado Harris, en conexión con un atropellamiento que dejó a un hombre muerto y una mujer herida en el hospital esta madrugada.

El sospechoso fue identificado como Yusdenis Llano, de 39 años y está acusado de arrollar a la pareja en la cuadra 6000 de Addicks Satsuma Road.

Ambos caminaban por el lugar alrededor de las 2 de la mañana y tras el trágico incidente el conductor se dio a la fuga.

El alguacil Ed González informó en su cuenta de "X "que una mujer de nombre Keturah Palmer y su novio, estaban caminando por la calle cuando ocurrió el percance.

Keturah Palmer and her boyfriend (unknown male) were walking in the roadway in the 6000 blk of Addicks-Satsuma. An unknown vehicle struck both pedestrians and fled the scene, failing to stop and render aid. Palmer was transported to a hospital with

1/2 https://t.co/B0mkl3YcZT