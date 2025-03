Arrestan a venezolano por tiroteo masivo en un bar, segundo sospechoso está prófugo

HOUSTON - Un venezolano de 25 años fue arrestado en conexión con una balacera que dejó 6 heridos en un bar de Houston el domingo en la madrugada.

José Miguel Briceño, enfrenta cargos de agresión con agravantes por tiroteo masivo y se le impuso una fianza de $1,000,000.

La policía cree que Briceño abrió fuego en la entrada del Latina's Sports Bar alrededor de las 3:00 a. m. del 23 de marzo.

Autoridades del Departamento de Policía de Houston, HPD, informaron que cuatro de las víctimas, tres hombres de 21, 25 y 43 años, y una mujer de 53, se encuentran en estado crítico. Las otras víctimas, un hombre de 28 años y una mujer de 31, sufrieron lesiones que no ponen en peligro su vida.

WANTED: These 2 male suspects are sought in this morning’s shooting incident at 6419 Hillcroft Ave.



They were seen in the black Toyota Corolla pictured below.



TIPS: HPD Major Assaults at 713-308-8800 or @CrimeStopHOU for a reward up to $5K.#Hounews https://t.co/bEuG7wIZMJ pic.twitter.com/v0C5qAtBOL