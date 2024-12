Arrestan a sospechoso de la muerte de un hispano en el suroeste de Houston

HOUSTON - La Oficina del Sheriff del Condado Harris (HCSO) confirmó el arresto de Michael Thymes, de 30 años, por el asesinato capital de José Isabel de la Cruz, de 35 años.

El incidente, aparentemente originado por una transacción de drogas fallida, ocurrió el 24 de agosto de 2024 en un complejo ubicado en la cuadra 6400 de Sierra Blanca.

Según testigos, se escucharon disparos y observaron a la víctima conduciendo a alta velocidad a través del estacionamiento antes de chocar. Las unidades de HCSO respondieron inicialmente a un accidente vehicular, donde descubrieron a de la Cruz sin vida a causa de una herida de bala.

El alguacil Ed González dio a conocer los detalles del arresto a través de la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Arrest update: Michael Thymes (7-15-94) has been arrested and charged with Capital Murder in connection with the shooting death of Jose Isabel de la Cruz (35). This stemmed from a drug deal gone bad.



On 8/24/24, @HCSOTexas units responded to a motor vehicle crash at a



