Unidos en el espacio: astronauta estadounidense viajará a casa en nave espacial rusa

CABO CAÑAVERAL, Florida — El astronauta estadounidense Mark Vande Hei pasó casi un año en el espacio, pero enfrenta la que podría ser su tarea más complicada hasta el momento: viajar en una cápsula rusa de regreso a la Tierra en medio de tensiones cada vez más profundas entre los países. .

La NASA insiste en que los planes de regreso a casa de Vande Hei para fines de mes permanecen sin cambios, incluso cuando la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha resultado en lanzamientos cancelados, contratos rotos y una creciente guerra de palabras por parte del líder de línea dura de la Agencia Espacial Rusa. A muchos les preocupa que Dmitry Rogozin esté poniendo en riesgo décadas de una asociación pacífica fuera del planeta, especialmente en la Estación Espacial Internacional.

Vande Hei, quien el martes rompió el récord de un solo vuelo espacial de EEUU de 340 días, partirá con dos rusos a bordo de una cápsula Soyuz para aterrizar en Kazajstán el 30 de marzo. El astronauta habrá registrado 355 días en el espacio para entonces, estableciendo un nuevo récord de EEUU. El récord mundial de 438 días continuos en el espacio pertenece a Rusia.

El astronauta retirado de la NASA Scott Kelly, poseedor del récord de Estados Unidos hasta el martes, se encuentra entre los que combaten con Rogozin, un aliado de Vladimir Putin desde hace mucho tiempo. Enfurecido por lo que está pasando en Ucrania, Kelly ha devuelto su medalla rusa de exploración espacial a la embajada rusa en Washington.

A pesar del conflicto mortal aquí abajo, Kelly cree que las dos partes "pueden mantenerse unidas" en el espacio.

“Necesitamos un ejemplo de que dos países que históricamente no han estado en los términos más amistosos, aún pueden trabajar en algún lugar en paz. Y ese en algún lugar es la Estación Espacial Internacional. Por eso tenemos que luchar para mantenerlo”, dijo Kelly a The Associated Press.

La NASA quiere mantener la estación espacial en funcionamiento hasta 2030, al igual que las agencias espaciales europea, japonesa y canadiense, mientras que los rusos no se han comprometido más allá de la fecha de finalización original de 2024 más o menos.

Estados Unidos y Rusia son los principales operadores del puesto de avanzada en órbita, ocupado permanentemente durante 21 años. Hasta que SpaceX comenzó a enviar astronautas en 2020, los estadounidenses viajaban regularmente en cápsulas Soyuz rusas por decenas de millones de dólares por asiento. Las agencias espaciales de EEUU y Rusia todavía están trabajando en un sistema de trueque a largo plazo en el que un ruso se lanzaría en una cápsula SpaceX a partir de este otoño y un estadounidense volaría en la Soyuz. Eso ayudaría a garantizar la presencia de estaciones estadounidenses y rusas en todo momento.

Vande Hei, de 55 años, coronel retirado del ejército, se mudó a la estación espacial en abril pasado y se lanzó en una Soyuz desde Kazajstán con Pyotr Dubrov y otro ruso. Él y Dubrov se quedaron el doble de lo habitual para acomodar a un equipo de filmación ruso que visitó en octubre.

A medida que la situación a 260 millas más abajo se intensificó el mes pasado, Vande Hei reconoció que estaba evitando conversaciones sobre Ucrania con Dubrov y Anton Shkaplerov, su comandante ruso. Tres rusos más despegarán de Kazajstán el viernes para reemplazarlos.

“No hemos hablado demasiado de eso. No estoy seguro de que realmente queramos ir allí”, dijo Vande Hei a un entrevistador de televisión a mediados de febrero.

Las operaciones de la estación espacial continúan como siempre, en órbita y en la Tierra, según la NASA.

“Sería un día triste para las operaciones internacionales si no podemos continuar operando pacíficamente en el espacio”, dijo la jefa de vuelos espaciales tripulados de la NASA, Kathy Lueders, quien señaló que sería “muy difícil” hacerlo solo.

Para marcar el hito del martes, la NASA recurrió a Twitter para recopilar preguntas para respuestas grabadas en video, y algunos preguntaron si Vande Hei podría cambiar a un viaje estadounidense a casa. SpaceX llevará a tres empresarios adinerados y su escolta de exastronautas a la estación espacial a fines de marzo para una breve visita. Luego, a mediados de abril, SpaceX entregará cuatro astronautas para la NASA antes de traer de regreso a cuatro que han estado a bordo desde noviembre.

El gerente del programa de la estación espacial de la NASA, Joel Montalbano, durante una conferencia de prensa el lunes, dijo que la agencia espacial de Rusia ha confirmado que están listos para traer de vuelta a los tres: Vande Hei y los dos rusos. Un avión de la NASA y un pequeño equipo estarán disponibles en Kazajstán, como de costumbre, para llevar a Vande Hei de regreso a Houston.

La exastronauta de la NASA Heidemarie Stefanyshyn-Piper, cuyo padre nació en Ucrania, admite que es una situación difícil.

“Estamos sancionando a Rusia. Las empresas se están retirando de hacer negocios en Rusia. Pero aún así, todavía tienes al gobierno de EEUU, la agencia espacial, haciendo negocios con los rusos”, dijo. “No puedes presionar un botón y separar los dos” lados de la estación espacial.

Además de amenazar con retirarse de la estación espacial y lanzarla sobre Estados Unidos, Europa o cualquier otro lugar, Rogozin cubrió las banderas de otros países en un cohete Soyuz que esperaba el despegue con satélites de Internet a principios de este mes. El lanzamiento se canceló después de que el cliente, OneWeb, con sede en Londres, rechazara sus demandas de que los satélites no se utilizaran con fines militares y el gobierno británico detuviera su respaldo financiero.

La Agencia Espacial Europea también está tambaleándose. Después de no cumplir con la fecha límite de lanzamiento de 2020 para su rover de Marte, un esfuerzo conjunto europeo-ruso, el proyecto estaba en camino para un despegue en septiembre desde Kazajstán. Ahora lo más probable es que esté fuera hasta 2024, la próxima oportunidad para que la Tierra y Marte se alineen correctamente. Y Rusia retiró a su personal del sitio de lanzamiento francés en América del Sur, suspendiendo los lanzamientos Soyuz de satélites europeos.

Todo esto se suma a la prueba de misiles antisatélite del gobierno ruso en noviembre que agregó innumerables piezas de basura a los escombros que ya rodean la Tierra y puso en alerta a los cuatro estadounidenses, dos rusos y un alemán de la estación espacial durante días.

Jeffrey Manber, ahora con la compañía privada Voyager Space, ayudó a forjar los lazos entre EEUU y Rusia a mediados de la década de 1990, con el lanzamiento de la primera pieza de la estación espacial en 1998. Él ve el puesto avanzado como "uno de los últimos reductos de colaboración". entre los dos países. Pero, agregó, “no hay marcha atrás si se termina la asociación y el resultado es un final prematuro del programa ISS”.

Independientemente de cómo se desarrollen las cosas en la estación espacial, John Logsdon, profesor emérito de la Universidad George Washington, espera que marque el final de la cooperación espacial a gran escala entre Rusia y Occidente.

“Rusia ya se ha estado moviendo hacia China, y la situación actual probablemente acelerará ese movimiento”, dijo.

Mientras Vande Hei ha estado en silencio en Twitter, Kelly y otros se han puesto a toda marcha, ofendiéndose por las amenazas de Rogozin.

El SpaceX privado de Elon Musk criticó a Rogozin después de que dijo que Rusia dejaría de suministrar motores de cohetes a las compañías estadounidenses, Northrop Grumman y United Launch Alliance, y agregó que podrían usar escobas para llegar a la órbita.

En un lanzamiento la semana pasada, un funcionario de SpaceX respondió: “Es hora de dejar volar la escoba estadounidense y escuchar los sonidos de la libertad”.