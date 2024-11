Aumentan las vasectomías sobre 1,200 por ciento tras la elección presidencial

HOUSTON - El número de vasectomías que se están practicando a nivel nacional sigue aumentando.

Según las clínicas para la planificación familiar Planned Parenthood, tras las elecciones presidenciales del pasado 5 de noviembre el número de ese tipo de procedimientos anticonceptivos para los hombres se disparó a números nunca vistos.

Sobre todo, en estados donde ya se prohíbe rotundamente el aborto y hay menos acceso a métodos anticonceptivos para la mujer.

Desde la elección presidencial, las peticiones, consultas y adquisición de anticonceptivos se han disparado a niveles nunca vistos. Las vasectomías aumentaron en más de un 1,200 por ciento.

Cada día somos los hombres, que no queremos engendrar, que no queremos tener hijos, que no queremos manejar la paternidad, tan es así que estamos viendo jóvenes, menores de edad que me dicen yo me quiero hacer la vasectomía" dijo el doctor José Alberto Lambis, Urólogo y sexólogo.

Además de que el procedimiento puede ser reversible.

"Si yo me hago la vasectomía hoy en 2024, y me quiero recanalizar en 2034, es decir en 10 años, la tasa de éxito va a ser menor del 50%".

El especialista agrega, que no hay que tenerle miedo a esta operación ya que no teva crear impotencia, o disfunción eréctil.

Sin embargo, la recomendación principal es siempre consultar con su médico de cabecera, y hacer las preguntas que sean necesarias antes de someterse a cualquier cirugía.

