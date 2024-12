Autoridades empujan por la construcción de un puente peatonal frente a la Milby High School

HOUSTON - Autoridades locales y estatales empujan la construcción de un puente peatonal frente a la escuela Milby High School, donde el lunes pasado murió un estudiante arrollado. .

Sergio Rodríguez, el joven de 15 años, buscaba llegar a clases cuando ocurrió la tragedia que ha conmocionado a la comunidad.

El alcalde de Houston, John Whitmire solicitó a Union Pacific que pague por la construcción del puente para los alumnos de esta escuela ubicada en la avenida Broadway al este de Houston.

En tanto, el superindente de HISD, Mike Miles, dijo que se están tomando medidas adicionales en escuelas cercanas a cruces de tren, que en total son 118 escuelas en estas condiciones.

Por lo que pidió a los padres y estudiantes extremar precauciones.

Por su parte, el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, dio a conocer en su cuenta de “X” si no hay una respuesta inmediata, dijo Patrick, el mismo solicitará al congreso de Texas que autoricen los fondos para la construcción a la mayor brevedad.

This week, 15-year-old Sergio Rodriguez tragically lost his life near Milby High School in Houston, where he attended, when he was hit by a train. This should never have happened.



