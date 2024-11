Autoridades reportan balacera mortal en la autopista 288 en el sur de Houston

HOUSTON - Un tiroteo mortal ocurrió este lunes en el 5700 de South Freeway en Houston.

La llamada inicial se registró justo después de las 11:10 p.m. Según el reporte de la Policía de Houston (HPD), el incidente se clasificó como un homicidio. Al momento, una persona fue detenida en la escena personas.

Homicide detectives are en route to the 5700 block of South Freeway after a person was found fatally shot at about 11:10 a.m.



One person is detained at the scene. No other info as the investigation is ongoing. #HouNews