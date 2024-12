Aviso de posible deportación: la demoledora noticia para una madre hondureña con TPS

HOUSTON - Una residente del área de Bryan vive en angustia tras recibir una carta por parte del Buró Federal de Ciudadanía e Inmigración USCIS por sus siglas en inglés

Notificándole que no es elegible para un ajuste migratorio con la ayuda de un hijo ciudadano de 21 años.

La mujer oriunda de honduras está amparada bajo el Estatus de Protección Temporal, TPS, y en esa carta le dan poco más de 30 días para volver a solicitar el beneficio o atenerse a una posible deportación.

Olga Gisela Juárez dice que sometió el formulario i-485 ante USCIS para poder ajustar su estatus migratorio por medio de su único hijo de 21 años, quien es ciudadano de los estados unidos por nacimiento.

Hoy Roger teme que deporten a su madre y pide a las autoridades que revisen su caso.

Olga lleva 24 años bajo el programa de protección temporal conocido como TPS y según ella, su abogado le dijo que, si calificaba para el ajuste de estatus por haber salido del país y reingresado de forma legal, no una, sino 3 veces, sin embargo, algo salió mal según la carta.

Ella cuenta con todas las copias de los documentos que dice, la califican para la i-485, sin embargo...

Su abogado le dijo a Telemundo Houston que es muy posible que se trate de un error.

"No es la primera vez que vemos un error por parte del servicio de inmigración y por ese motivo hay este tipo de apelación, y en este caso no fue error de nosotros, si fuera error mío, pues yo diría fue error mío, pero yo tengo pruebas que, si se envió la información adecuada al servicio de inmigración y aún o ellos no entendieron el argumento legal, o se equivocaron 100%", Robert Hoffmann.

Una abogada ajena al caso dijo que "ustedes pueden apelar, o pueden volver a solicitar el remedio si es que cualificaban, si hubo un error, se puede rectificar".

Telemundo Houston se comunicó con USCIS para obtener respuestas y aun no contestan.

