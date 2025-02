Balean menor de 17 años en un estacionamiento de un McDonald’s en el norte de Houston

HOUSTON - Las autoridades reportaron la tarde del jueves una balacera en el estacionamiento de un McDonald’s en el norte de Houston.

La policía se presentó al lugar ubicado en la cuadra 100 de West Road luego de que recibieran múltiples llamadas de emergencia.

Al llegar al lugar encontraron el cuerpo de un hombre sin vida y con una herida de bala. La policía del Aldine ISD esta asistiendo en la investigación.

Según las autoridades, la víctima mortal es un menor de 17 años, no han revelado la identidad.

North officers are at a shooting scene 100 West Road. 17 year old male deceased at the scene. Assist by Aldine ISD PD. 202 pic.twitter.com/8lWwtwoAFN