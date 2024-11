Beyonce encabezará espectáculo de medio tiempo en partido del día de Navidad entre los Texans y Ravens

HOUSTON - La cantante texana Beyoncé protagonizará el espectáculo de medio tiempo del partido entre los Houston Texans y los Baltimore Ravens el 25 de diciembre en el Estadio NRG, en un evento que será transmitido globalmente por Netflix.

Con un récord impresionante de 32 premios Grammy de 99 nominaciones, Beyoncé interpretará por primera vez en vivo canciones de su álbum "Cowboy Carter", actualmente el más nominado para una artista femenina en los próximos premios Grammy.

Esta presentación marca un momento histórico para Netflix, que por primera vez transmitirá un doble partido de la NFL en Navidad. El espectáculo estará disponible para 283 millones de miembros de la plataforma de streaming a nivel mundial.

Beyonce' @Beyonce video announcement of her halftime show for #Texans vs. #Ravens on Christmas Day at NRG Stadiumhttps://t.co/8PShQT854I https://t.co/Cau6suPZgJ