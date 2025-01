Buscado por la policía un sospechoso de tocar inapropiadamente a una niña de 7 años

HOUSTON - Momentos de terror vivieron tres niños cuando caminaban a casa tras salir de la escuela y un desconocido se les acercó para presuntamente tocar de manera inapropiada a una niña de 7 años.

La policía de Houston está buscando al sospechoso tras el terrible incidente ocurrido en el área de Woodland Heights.

Help detectives ID this suspect wanted for inappropriately grabbing/touching a female, 7, in the 800 block of Omar St. just after 3 p.m. on Monday (Jan. 27).



The male was seen on foot on Reagan & Watson Streets nearby.



Tips: Call @CrimeStopHou for reward up to $5K.#hounews pic.twitter.com/mqa6tFSAHy