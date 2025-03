SlamTheScam: Agencias federales y estatales se unen para combatir las estafas

***El video de esta nota es de archivo y relacionado con el tema.***

HOUSTON - Entidades gubernamentales federales, estatales y locales, junto con organizaciones sin fines de lucro y empresas privadas, unirán esfuerzos para proteger a los consumidores de las crecientes estafas, que han evolucionado tanto en escala como en sofisticación.

Según la Comisión Federal de Comercio (FTC), los consumidores perdieron más de 10 mil millones de dólares debido a estafas en 2023. De esta cifra alarmante, más de 4.6 mil millones corresponden a fraudes de inversión y casi 2.7 mil millones a estafas de suplantación de identidad.

Nadie está a salvo de estas amenazas, los estafadores atacan a individuos, empresas e incluso agencias gubernamentales con el objetivo de robar dinero o información personal.

Entre sus tácticas habituales está hacerse pasar por empresas u organizaciones reconocidas, ofrecer premios falsos, prometer mayores beneficios económicos o incluso alertar sobre supuestos peligros que afectan a seres queridos.

Un patrón común es la presión para actuar rápidamente y la solicitud de pagos mediante métodos difíciles de rastrear como criptomonedas, tarjetas de regalo, tarjetas de débito prepagadas, transferencias bancarias, efectivo o incluso lingotes de oro. Con frecuencia, los estafadores afirman estar ayudando a proteger el dinero de las víctimas.

Se invita a los ciudadanos a seguir las publicaciones con la etiqueta #SlamTheScam en redes sociales y compartirlas con familiares y comunidades. Las autoridades recomiendan mantener escepticismo ante contactos inesperados, colgar llamadas o eliminar mensajes sospechosos, evitar hacer clic en enlaces dudosos y reportar cualquier intento de estafa a la Comisión Federal de Comercio (reportfraud.ftc.gov).

Para mantenerse informado sobre las estafas más recientes y las tácticas utilizadas, se sugiere visitar ftc.gov/scams.

Si recibes una llamada, un correo electrónico o un mensaje de texto sobre lo siguiente:

No son las agencias federales y son los estafadores, las agencias no te van a llamar, enviar correos electrónicos o textos preguntando por dinero y mucho menos con información personal.

