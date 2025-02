Chilenos robados hace décadas y adoptados en EE. UU. logran reunirse con sus familias

HOUSTON - En un viaje que cambiará sus vidas para siempre, Cinco personas adoptadas en Estados Unidos descubrieron que fueron robadas al nacer durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile.

Hoy, casi 40 años después, emprenden el camino de regreso para reunirse con sus familias biológicas. Todos fueron separados de sus familias siendo bebés y dados en adopción sin consentimiento, hoy parten con la esperanza de abrazar a sus seres queridos por primera vez.

Para estos cinco viajeros, este vuelo significa mucho más que cruzar fronteras, es el regreso a un pasado que les fue arrebatado con apenas meses de nacidos.

Una de ellas es Adamari García: “Tenía 3 meses, así que he vivido toda mi vida en Estados Unidos con mi familia adoptiva y sería la primera vez que voy a conocer a la familia de Chile”.

Durante casi 40 años, sus familias en Chile creyeron que habían muerto al nacer. Pero la verdad salió a la luz gracias a pruebas de ADN y a la organización “Connecting Roots.”

En el caso de Julia Ferrara, ella relata que “Siempre sentí que a lo mejor no fui deseada y que por eso fui entregada en adopción y esto me da una respuesta de que sí fui deseada y robada y tuve que vivir con ese sentimiento y saber ahora esto, pues me da validación”.

El reencuentro será un momento de sanación… pero también de justicia, porque su historia es parte de un capítulo oscuro de la historia chilena.

El reencuentro se logró a través de la organización Connecting Roots, quienes organizan una primera reunión a través de una plataforma virtual y de esa forma nos pudieron conocer, hablar e intercambiar fotos y videos.

A bordo de este vuelo, llevan más que maletas, llevan los anhelos de familias que nunca dejaron de buscarlos y que hoy, con su regreso, se convierten en un símbolo de identidad y legado.

Y al aterrizar en Chile, los abrazos esperados por décadas, se hacen realidad. Sin duda, un viaje que marca el inicio de una nueva historia para ellos y sus familias.

