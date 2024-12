Compradores abarrotan centros comerciales de Houston en la recta final para la Navidad

HOUSTON - A escasos días de la Navidad, los centros comerciales del área de Houston experimentan una intensa actividad con largas filas en cajas registradoras y estacionamientos repletos, mientras los consumidores realizan sus compras de último minuto.

La búsqueda de ofertas se ha convertido en una prioridad para muchos, como Sanjuana Rivera, quien planea comprar aproximadamente 30 regalos para sus hijos y nietos.

"Anda mucha gente buscando sus ofertas y todo, pero está carísimo todo. Tengo que andar de tienda en tienda buscando ofertas que no encuentro, pero aquí andamos", expresó Rivera mientras hacía sus compras.

Sin embargo, no todos comparten la misma experiencia. Argelia Romero encuentra que este período ofrece mejores descuentos que el Viernes Negro: "Siento que ahorita hay más ofertas. Yo no compro para viernes negro, me gusta más comprar después porque siento que hay más ofertas para todo".

Daniel Cuesta, experto en finanzas, advierte sobre la importancia de mantener la prudencia financiera durante esta temporada. "Tener un buen presupuesto. ¿Cuál es el dinero que me voy a gastar? Muchas veces nos vamos con una tarjeta de crédito y en ese momento por llegar a comprar ese regalo abusamos del dinero que tenemos", señala, enfatizando la importancia de comenzar el año sin deudas innecesarias.

La seguridad también es una preocupación durante esta temporada. El Distrito Policial 4 ha reforzado sus operaciones en centros comerciales para prevenir robos y vandalismo, recomendando a los compradores no dejar objetos visibles en sus vehículos.

Para aquellos que enfrentan limitaciones económicas, Cuesta ofrece una perspectiva alternativa: "Si no nos ponemos realmente a analizar, las palabras y abrazos a veces son más valiosos que un regalo que tenga mucho valor".

Según la Federación Nacional de Minoristas, se espera un incremento en las ventas de entre 2.5 y 3.5% comparado con 2023, lo que representa aproximadamente $1000 millones adicionales en todo el país. No obstante, los expertos sugieren que un detalle hecho a mano o incluso preparar algo especial puede tener un significado igual o mayor que un regalo costoso.

