Vacas a la fuga en la I-45: operativo para acorralarlas

HOUSTON - Un verdadero caos se vivió este lunes hacia el mediodía cuando múltiples vacas aparecieron por los carriles principales de la autopista I-45 norte.

Las vacas sueltas en plena vía motivaron el operativo encabezado por el Distrito Policial 4 del Condado Harris

El incidente fue reportado, inicialmente, en la cuadra 23500 del North Freeway Village Parkaway y la Rayford Road,

Según Terry Garza, de la oficina del alguacil del Condado Harris, una vaca impactó un vehículo en curso y otras dos fueron capturadas.

Traffic alert: there is a major accident and loose cows and bulls on IH-45 on both north and southbound lanes near the Hardy Toll Road, near Montgomery County line. The freeway is stopped while units attempt to to get the livestock contained. One cow has been hit and a vehicle… pic.twitter.com/SkT4Xe8F72