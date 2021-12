Corte Suprema devuelve oficialmente a Texas discusión de ley antiaborto

WASHINGTON - La Corte Suprema de Justicia devolvió formalmente a una corte federal de apelaciones la demanda por la prohibición del aborto en Texas a partir de las seis semanas de gestación.

Cabe recordar que esta misma corte federal de apelaciones fue la que en dos oportunidades permitió que la criticada ley se mantuviera en vigencia en Texas, en contraposición a un juez de distrito que intentó bloquearla.

El juez Neil Gorsuch firmó el jueves la orden del tribunal que concedió la solicitud de las clínicas de aborto para que el tribunal actuara con rapidez.

Pero las clínicas querían que el caso se enviara directamente al juez estadounidense Robert Pitman, quien previamente había bloqueado brevemente la aplicación de la prohibición del aborto en Texas conocida como SB 8.

Cuando Pitman ordenó el bloqueo de la ley a principios de octubre, la corte de apelaciones derogó su orden dos días después.

Texas ha dicho que buscará mantener el caso estancado en la corte de apelaciones en el futuro inmediato.

Marc Hearron, el abogado del Centro de Derechos Reproductivos que representó a las clínicas en el tribunal superior dijo: “El Tribunal Supremo dejó solo una pequeña parte de nuestro caso intacta y está claro que esta parte del caso no impedirá que se lleven a cabo demandas por parte de individuos. También está claro que Texas está decidido a evitar que los demandantes obtengan algún alivio, incluso en la parte del caso que queda ".

La ley, que tiene una vigencia desde más de tres meses, prohíbe los abortos una vez que se detecta actividad cardíaca en un embrión, generalmente alrededor de las seis semanas y antes de que algunas mujeres sepan que están embarazadas. No hace excepciones por violación o incesto.

También pasa por alto a los funcionarios estatales que generalmente hacen cumplir las leyes y delega a los ciudadanos privados para que demanden a las clínicas, los médicos y cualquier otra persona que facilite un aborto después del período establecido.

En la opinión mayoritaria de la semana pasada escrita por Gorsuch, la Corte Suprema limitó quiénes pueden ser demandados por las clínicas en su esfuerzo por obtener una orden judicial que impida la aplicación de la ley y les permita reanudar la práctica de abortos sin riesgos financieros graves.

El tribunal sostuvo que solo se puede demandar a los funcionarios estatales que otorgan licencias, un resultado que, según las clínicas, no evitaría la presentación de demandas contra los proveedores si se reanudaran los abortos.

Gorsuch escribió que "parece" que los funcionarios de licencias pueden ser demandados. "Por supuesto, los tribunales de Texas y no éste son los árbitros finales del significado de las instrucciones estatutarias del estado", escribió.

El estado les dijo a los jueces que planea pedirle a la corte de apelaciones que, a su vez, busque un fallo definitivo de la Corte Suprema de Texas sobre el papel que juegan los funcionarios de licencias para hacer cumplir la prohibición del aborto.

La corte de apelaciones decidiría si involucra al tribunal superior del estado, lo que pondría el caso en espera.

Mientras tanto, la Corte Suprema también tiene ante sí el caso de aborto de Mississippi en el que los magistrados indicaron en los argumentos del 1 de diciembre que están dispuestos a limitar los derechos al aborto e incluso podrían invalidar Roe v. Wade y Planned Parenthood v. Casey, el hito casos que declaran un derecho nacional al aborto.

