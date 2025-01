Cy-Fair ISD notificará a los padres sobre cambio de pronombres de los alumnos

HOUSTON - Uno de los distritos más grandes de la región, decidió esta noche que debe informar a padres cuando un estudiante usa un pronombre distinto a la identidad o al género asignado al nacer.

El distrito escolar de Cypress Fairbanks (Cy-Fair ISD) decidió con cinco votos a favor y uno en contra aprobar esa la notificación a padres de cambios solicitados por sus hijos.

Un tema que muchas familias no acostumbran a tocar en casa.

“La verdad no sé, tengo nietos y la verdad que me mortifica porque no quiero que me los confundan” dijo una abuela.

Mientras para Josue Pavón “No importa si te gustan los hombres o las mujeres, pero si tú eres hombre y si eres mujer, eres mujer”.

Algo para lo que aún no hay unanimidad en el colectivo.

¿Sabes tú cuáles son los pronombres para referirse a su hijo, hija o hije?

Un tema complicado con una guía aparentemente sencilla, pero aplicarla puede resultar cuesta arriba:

Él se usa para quien se identifica con el género masculino,

ella, para el femenino

Elle, para el no binario, aquellos que no se representan con los géneros tradicionales o prefieren no revelar su género.

Jacob Reyes, coordinador de noticias de GLAAD dijo que “el lenguaje avanza con el tiempo, así como la forma en la que se identifican las personas y eso, dice, es lo más importante por lo que invita a tener mente abierta”.

Mientras Vanessa de Colic psicóloga infantil, considera que “Si tu hijo llega y te dice que se identifica con el pronombre elle o con un pronombre del género opuesto, mi recomendación para estos papás es que busquen asesoría, busquen información”.

En el distrito escolar de Cypress Fairbanks la medida tiene otras disposiciones, como mantener baños y vestuarios segregados por sexo, no permitir que un estudiante compita en prácticas designadas para el sexo biológico opuesto y no apoyar ni promover la identidad de género en ningún material académico.

Para GLAAD, esto es una lucha porque la sociedad señala y demoniza a estas minorías cuando al final del día solo quieren vivir, y esos desafíos son preocupantes para los estudiantes en términos de salud mental.

