Denuncian que HPD entregó a ICE un hispano durante parada de tráfico en Houston

HOUSTON - La familia de José Armando Laínez, un hombre entregado Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por el Departamento de Policía de Houston (HPD) tras una parada de tráfico rutinaria, junto con representantes de la organización FIEL, se reunieron este viernes para denunciar el incidente y exigir transparencia sobre las políticas de colaboración entre ambas agencias.

Durante una conferencia de prensa celebrada en la sede de FIEL, Estefany Díaz, esposa de Laínez y ciudadana estadounidense, relató cómo el 5 de marzo de 2025, su esposo fue detenido inicialmente por una pequeña grieta en el parabrisas de su vehículo.

Lo que debió ser una simple infracción de tránsito se convirtió en una detención migratoria cuando el oficial tomó sus huellas dactilares, descubrió una orden de deportación previa y contactó directamente a ICE.

“Mi esposo no es un criminal. Se dedica desde hace 20 años a trabajar desde las 5 de la mañana hasta tarde en la noche. Es contratista y tenemos una compañía de construcción”, declaró Díaz visiblemente afectada. “Quiero que el oficial me explique por qué no lo llevaron primero a una cárcel del condado y por qué lo entregaron directamente a ICE”.

César Espinosa, director ejecutivo de FIEL, destacó que el caso de Laínez es especialmente preocupante porque contradice lo que las autoridades han declarado sobre la colaboración entre HPD e ICE.

“Durante los últimos 52 días hemos estado preguntando insistentemente a HPD y a la administración Whittmire cuál es su plan de trabajo con ICE en la cuarta ciudad más grande del país. Nos han dado respuestas vagas o simplemente silencio”, afirmó Espinosa.

Según los familiares, Laínez llegó a Estados Unidos en 2006, cuando tenía 24 años y no tiene antecedentes penales. Además, señalaron que es analfabeto, lo que lo coloca en una situación vulnerable durante su detención, pues podría firmar documentos sin entender sus implicaciones.

El impacto familiar ha sido devastador. Su hija de cinco años ha dejado de comer adecuadamente y no quiere asistir a la escuela, mientras que su hija mayor también enfrenta burlas de sus compañeros. Además, la esposa ahora debe hacerse cargo del negocio familiar.

Por su parte, la portavoz del HPD, Jodi Silva, indicó que el departamento no contacta rutinariamente a ICE, sino que actúa cuando ICE presenta una orden judicial para recoger a una persona. Silva agregó que necesitan información más completa para proporcionar detalles específicos sobre el caso.

Cecilia, prima de Laínez, cuestionó el procedimiento seguido: “El proceso de cómo lo arrestaron no fue correcto. Deberían haberlo procesado en el centro del condado y luego, si tenía una orden de deportación, que inmigración lo recogiera allí, pero no lo hicieron así”.

El caso ha generado mayor preocupación en la comunidad inmigrante de Houston. “Si las personas temen a las fuerzas del orden locales, pueden ser más reacias a denunciar un delito como testigo o víctima”, señaló Espinosa, quien teme que este tipo de acciones deterioren la relación entre la policía y la comunidad que tanto ha costado construir.

El Departamento de la Policía de Houston informó, mediante un comunicado, que, “el individuo fue detenido cuando el sistema identificó una alerta emitida por ICE”.

“De acuerdo con la ley, están obligados a contactar a la agencia que emitió la alerta. Es importante destacar que no lo arrestaron; sino que permaneció detenido hasta la llegada de agentes de Seguridad Nacional, quienes posteriormente lo arrestaron. Legalmente, deben notificar a la agencia que emite la alerta para cualquier individuo, y esta tomará las medidas pertinentes”, detalló la Policía de Houston.

