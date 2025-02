Deportan a tres presuntos criminales de Houston en 10 días

HOUSTON - El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, inglés) arrestó y deportó a tres presuntos criminales de Houston en un plazo de 10 días, según informó la agencia en un comunicado de prensa.

Uno de los deportados fue identificado como Francisco López Meléndez, de 32 años, de origen mexicano y presuntamente miembro de la pandilla Sueños-13.

López presuntamente ingresó de manera ilegal a Estados Unidos al menos seis veces.

Antes de esta deportación, el 19 de febrero, López fue regresado a México en noviembre de 2013, mayo de 2015, mayo de 2018, octubre de 2018 y noviembre de 2019.

