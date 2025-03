Desata reacciones propuesta de ley para castigar con cárcel a personas transgénero en Texas

HOUSTON - Un controvertido proyecto de ley en Texas busca castigar con años de cárcel a personas transgénero que se identifiquen con un género diferente al asignado al nacer. La propuesta presentada por un legislador republicano tipificaría esta acción como "fraude de identidad", imponiendo además multas Miles dólares.

Para Francis Godínez, una mujer transgénero, el proyecto de ley que busca castigar con cárcel a personas transgénero es preocupante.

“La verdad me da sentimientos de tristeza, de indignación, de miedo. Me hace regresar a los años de mi niñez donde me decían, no puedes hacer esto o está mal ponerte un color o está mal tener este gusto”.

Para Elia Chino, fundadora y directora de la organización sin fines de lucro Fundación Latinoamericana de Acción Social (FLAS) esto es algo que no debe puede continuar, porque eso significa que están pasando por encima de sus derechos humanos.

Chino dijo que “Las chicas me han contactado y están preocupadas de que cómo van a viajar, que qué les van a pedir, qué identificaciones ya tienen su marcador (género), cambiaron su marcador y eso se eludió y se lo concedió un juez. Y también muchas chicas que tuvieron la resignación de sexo. ¿Entonces, cómo tú vas a poner a una persona para atrás? ¿No?”.

La activista agregó que hay personas que están a su favor, pero también se refuerzan a las personas que están en contra, y esa ha sido su lucha de mucho tiempo.

Para el abogado constitucionalista Joseph Malouf la constitución encontraría que esta ley no es consistente con el sistema judicial. Para este abogado es poco probable que se apruebe este proyecto de ley.

“Todas estas cosas son ilegales, por mucho que estamos viendo controversia en la manera en que están tratando a la comunidad transgénero”. La comunidad tiene protección bajo la ley. Creo que lo peor que puede haber es miedo“.

De aprobarse este proyecto de ley, las penas irían hasta dos años de prisión y multas que alcanzarían los diez mil dólares.

La propuesta legislativa fue presentada la semana pasada por el representante estatal republicano Tom Oliverson, misma que dice que debe considerarse un delito estatal penable con cárcel el que alguien se identifiquen con género diferente al asignado cuando nacieron si se presentan con esa nueva identidad ante un empleador o entidad estatal.

En Texas, para que un proyecto de ley se convierta en ley debe pasar por varias etapas. Un proceso que puede ser largo y requiere mayorías en ambas cámaras para avanzar. Hasta ahora ningún otro legislador estatal se ha sumado a patrocinar e impulsar la ley.

