Desfile de Acción de Gracias en el centro de Houston: lo que debes saber

HOUSTON - Si planeas acudir al desfile de Acción de Gracias, debes saber que la tradicional fiesta comenzará a las 9 de la mañana partiendo de las calles Lamar y Smith, para luego doblar por las calles Walker, Milam hasta Pease.

De allí a Luisiana y Clay hasta regresar a Smith y terminar en la esquina con Dallas.

Las calles aledañas a esta zona estarán cerradas de 6:00 a.m. a 3:00 p.m. para que te armes de paciencia y tomes tu tiempo al buscar estacionamiento.

Este es el primer desfile de Acción de Gracias que encabeza el alcalde John Whitmire además de la presencia del 9 veces campeón Olímpico Carl Lewis.

The 75th Annual HEB Thanksgiving Day Parade is here! The parade will take place on Thursday, November 28 @ 9 AM in downtown Houston. All surrounding streets will close as soon as 6 AM on Thursday and re-open by 3 PM. Make sure to check weather conditions before you head out. pic.twitter.com/GiSOkhD09D