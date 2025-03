Dolorosa despedida para joven asesinado a balazos en un parque de Houston

HOUSTON -Con profundo dolor, familiares y amigos se despidieron del joven de 18 años que perdió la vida en un tiroteo a plena luz del día en un parque recreativo del noroeste de Houston.

Diez días después de esa tragedia, le rindieron tributo sobre ruedas mientras su madre, sigue clamando por justicia.

El sueño del joven de 18 años era tener una camioneta Lowrider por ello decenas de vehículos llegaron en su honor, y el rugido de motores lo acompañó hasta el cementerio, donde descansa Miguel González, asesinado el 1 de marzo en un parque al norte de Houston.

Aparentemente, el joven llegó allí para hacer una compra que organizó por Facebook Marketplace Nadie sabe con certeza qué estaba comprando, solo que se encontró con algunas personas y no volvió a casa. La policía dice que el joven recibió múltiples disparos y murió en la escena.

Entre abrazos hoy, en la funeraria, familiares y amigos lo despidieron. Mientras, su madre, con dolor, clama justicia y pide que las mamás aconsejen a sus hijos tener mucho cuidado cuando intentan hacer compras por redes sociales porque podría ser peligroso.

“A mi hijo le costó su vida porque él quería comprar su troca. Eso le estaba ahorrando dinero. Me imagino que dijo, pues voy y compro lo que sea”. Dijo Nancy Ramos

“Estoy tratando de ser fuerte por él. Pero los últimos 11 días han sido los peores de mi vida. Ya no hay nada que me pueda pasar, que sea peor que los últimos 11 días. Nunca se me va a olvidar. Las 2 y 52. Los minutos más largos de mi vida”.

Telemundo Houston contacto a la policía de Houston y confirmaron que un hombre de 18 años fue asesinado y dos más resultaron heridos y que aún no se ha identificado un motivo ni un sospechoso.

La policía pide a cualquier persona con información que se comunique con Crime Stoppers o con el Departamento de Policía de Houston.

Mientras la madre espera respuestas y justicia para su hijo.

