Dolorosa muerte de niño de 7 años en escuela de Klein ISD, su madre rompe el silencio

HOUSTON - El Distrito Escolar de Klein confirmó la muerte de uno de sus alumnos de la escuela Epps Island Elementary, el martes, mientras con dolor en el corazón la madre pide respuestas sobre el fallecimiento de su pequeño.

Juliana Rivera dice que no le han aclarado que fue lo que pasó. Hasta ahora solo uno de los paramédicos le dijo al llegar a la escuela que su niño no respiraba.

La trágica llamada la recibió al medio día del lunes 24 de febrero, de inmediato se fue a la escuela y cuando llegó su niño ya estaba en una camilla, pero perdió la vida.

"Unos niños me dijeron que estaban jugando a ver quién comía más rápido, pero en realidad no se nada, yo solo quiero una respuesta, que alguien me diga qué pasó.

En un comunicado informó que “Estamos desconsolados por la pérdida de uno de nuestros estudiantes y estamos esperando el informe del médico forense. Continuaremos brindando servicios de asesoramiento y apoyo a todos los afectados, y seguiremos cumpliendo con las leyes de privacidad y respetando el derecho a la privacidad de la familia mientras lloran la pérdida de su hijo”.

El Distrito Escolar no ofreció más información del caso.

