Arrestan a dos adolescentes acusados de asalto a camión de valores en Cloverleaf

***El video de esta nota es de archivo***

HOUSTON - EL FBI informó este martes por la tarde del arresto de dos adolescentes presuntamente involucrados en el robo de un camión de valores el pasado mes de diciembre.

#BREAKING Two juveniles were just arrested early this evening related to this robbery. #FBI Houston, @hcsotexas, and @houstonpolice partnered together to identify and apprehend these juveniles. Both face state charges prosecutable by the @HarrisCountyDAO. #HouNews pic.twitter.com/RhBe1B4n7V