Un hombre y una mujer baleados en un complejo de apartamentos en el norte del Condado Harris

Un hombre y una mujer fueron encontrados muertos por heridas de bala en un complejo de apartamentos ubicado en el norte del condado de Harris este lunes.

El incidente ocurrió poco antes de las 8:00 PM en The Palms at Cypress Station, localizado en el 990 de Cypress Station Drive.

De acuerdo con la Oficina del Alguacil del Condado de Harris, cuando las autoridades arribaron al lugar encontraron a las dos víctimas con heridas de arma de fuego. Ambas personas fueron declaradas sin vida en la escena.

Los responsables del tiroteo huyeron del lugar y hasta el momento no han sido identificados. Las autoridades continúan investigando el caso.

@HCSOTexas deputies responded to a shooting at a complex located at 990 Cypress Station. Preliminary: units discovered one adult male and one adult female with gunshot wounds, both have been pronounced deceased on-scene. The suspect(s) fled the scene. #HouNews pic.twitter.com/6Mq1LVMnPt