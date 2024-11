Encuentran 2 muertos dentro de apartamento en un aparente homicidio-suicidio en Katy

KATY - El sábado por la noche, los agentes de la oficina del alguacil del condado Harris respondieron a una inspección rutinaria en un complejo de apartamentos Emory West Cypress ubicado en 19770 Clay Rd.



Según los agentes en la escena descubrieron a dos personas fallecidas dentro de un apartamento.



El alguacil Ed Gonzales tuiteó que se está llevando a cabo una investigación de seguimiento, pero que este incidente parece ser un homicidio-suicidio.

@HCSOTexas deputies responded to a welfare check at a complex located at 19770 Clay Rd. Units discovered two deceased persons inside a unit. Follow-up investigation is underway, but it appears to be a murder-suicide. #HouNews pic.twitter.com/DquBzMGmaX