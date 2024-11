Operación cena del pavo: solidaridad en el Día de Acción de Gracias en Houston

HOUSTON - La Oficina del Alguacil del condado Harris trajo de vuelta su tradición anual de apoyo a familias en situación vulnerable durante la temporada de Acción de Gracias.

A través de la edición número 24 de "Operación Cena de Pavo", los miembros de la oficina del alguacil entregaron decenas de comidas completamente preparadas para hacer la cena a familias de escasos recursos.

Cada kit de comida, diseñado para alimentar de 6 a 8 personas, incluye un pavo, puré de papas, relleno tradicional, salsa de pavo, rollos de pan, salsa de arándanos, un pastel de calabaza y un refresco de dos litros.

"Este año nos enorgullece asociarnos con Comisionados locales, Representantes Estatales y Jueces. El Distrito 4 está orgulloso de apoyar a nuestra comunidad que siempre nos ha brindado su apoyo", expresó el alguacil Mark Herman.

