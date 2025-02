Evacuan el centro de Angleton por amenaza de bomba

HOUSTON - Las autoridades han emitido una orden de evacuación para el centro de Angleton como medida de precaución ante una amenaza en las cercanías del Tribunal del Condado de Brazoria.

Las fuerzas del orden están evaluando activamente la situación, y varias calles han sido cerradas al tráfico mientras se llevan a cabo las investigaciones.

Entre las vías actualmente bloqueadas se encuentran:

There has been a bomb threat at the Brazoria County Courthouse Campus in Angleton. We have taken precautions and evacuated the buildings. Please avoid this area at this time. pic.twitter.com/DzugeHvO5k