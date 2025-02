Exmaestro y voluntario de iglesia es acusado de solicitar sexo a una menor

HOUSTON – Lance Anthony Hoffpauir, de 42 años, quien también es dueño de un negocio de jardinería en Kemah fue arrestado el jueves por la Oficina del Alguacil del Condado de Harris, después de que presuntamente solicitó sexo a una oficial encubierto que se hizo pasar por adolescente.

Según los documentos judiciales, el 21 de diciembre de 2024, una agente encubierto que se hizo pasar por una niña de 15 años recibió un mensaje privado de un hombre desconocido en una aplicación de redes sociales no revelada. El mensaje decía: "Hola, ¿estás ahí? Envía una foto tuya.", según los registros judiciales.

We arrested Anthony Hoffpauir, 42, today for Online Solicitation of a Minor. The Houston resident, confessed he has worked as a junior-high teacher and been a church youth volunteer. We ask anyone with info on his interaction with children to call us at 281-222-4929. #hownews pic.twitter.com/HyRA6ySdOK