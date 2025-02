Hallan posible cráneo humano cerca del Buffalo Bayou en Houston

HOUSTON - La policía de Houston se encuentra investigando el descubrimiento de lo que parece ser un cráneo humano en las proximidades del Buffalo Bayou, específicamente en el área de 100 Hirsch.

El hallazgo, reportado por las autoridades a través de sus redes sociales, ha generado una investigación activa para determinar el origen de los restos y las circunstancias relacionadas con su aparición en esta zona.

Por el momento, las autoridades no han proporcionado detalles adicionales sobre el estado de los restos o posibles conexiones con casos existentes.

Northeast officers are at 100 Hirsch. What appears to be a human skull was located near Buffalo Bayou. Investigation underway. 202 pic.twitter.com/js2XoelF33