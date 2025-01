Joven hispano es acusado de homicidio tras robo mortal de una venta en Facebook

*** El video de esta nota es de archivo ***

HOUSTON - Un hombre de 39 años identificado como Dat Truong falleció trágicamente el jueves 9 de enero tras ser atacado durante un supuesto robo frente a su residencia en el área de Spring, Texas. El incidente ocurrió aproximadamente a las 3:22 de la tarde en la cuadra 22100 de Bridgestone Pine Court.

Según las autoridades del Condado Harris, la víctima había acordado encontrarse con los sospechosos en su domicilio para realizar una transacción comercial que se originó a través de Facebook Markertplace

Al llegar los sospechosos, se produjo un enfrentamiento que resultó en graves lesiones para Truong, quien fue encontrado inconsciente en la entrada cochera.

El sargento Sidney Miller, supervisor de la Unidad de Homicidios de la Oficina del Alguacil del Condado Harris, informó que la prima de la víctima, quien se encontraba en el interior de la vivienda, fue quien realizó la llamada al 911. Truong fue trasladado de emergencia al Memorial Hermann Hospital en The Woodlands, donde posteriormente fue declarado sin vida.

Las autoridades han arrestado a José Soto, de 17 años, quien confesó su participación en el incidente y ahora enfrenta cargos de asesinato.

Según los documentos judiciales, Soto es acusado de causar lesiones corporales a la víctima al agarrarlo, provocar su caída y arrastrarlo durante el robo. Los investigadores continúan en búsqueda de un segundo sospechoso, descrito como un hombre hispano o blanco que viajaba en un sedán blanco.

El alguacil Ed González ha hecho un llamado público solicitando la colaboración de la comunidad. Cualquier persona con información sobre este caso puede contactar a la Unidad de Homicidios del Condado de Harris al (713) 274-9100 o a Crime Stoppers al (713) 222-TIPS (8477).

