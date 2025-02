Hombre es baleado en complejo de apartamento en el suroeste de Houston

HOUSTON - La Policía de Houston reporto la tarde del miércoles una balacera mortal en el suroeste de la ciudad.

Según los datos preliminares, un hombre habría sido baleado en un complejo de apartamentos ubicado en la cuadra 9700 de Leawood Blvd.

La víctima mortal fue trasladada a un hospital donde certificaron su muerte. Al momento no se han revelado más detalles del incidente.

Westside officers are at a shooting scene 9700 Leawood. Adult male victim is deceased at the hospital. 202 pic.twitter.com/ACnSGR0E03