Hombre es acusado de torturar durante días a un niño de 8 años en el Condado Harris

HOUSTON - Tras una extensa investigación, este martes la Oficina del Alguacil del Condado Harris informó que un joven de 18 años ha sido acusado en relación con la muerte de un niño, de 8 años, quien falleció días después de ser hospitalizado con diversas lesiones corporales.

Según el informe policial, el 10 de febrero de 2025, los agentes de la oficina del alguacil respondieron a un llamado al hospital Houston Methodist ubicado en 4401 Garth Road en Baytown.

Al llegar, encontraron a un menor de 8 años que había sido trasladado con múltiples lesiones. El niño permaneció en estado crítico hasta su fallecimiento varios días después.

Los investigadores determinaron que las lesiones eran consistentes con abuso físico y creen que el maltrato ocurrió en una residencia ubicada en la cuadra 100 de Greendell Street.

Tras una investigación, los detectives de homicidios presentaron cargos el 3 de marzo contra Nolan Stallings, de 18 años, por el delito grave de lesiones a un menor en conexión con este caso. Stallings, quien mantiene una relación sentimental con la hermana de la víctima, ha sido ingresado en la cárcel del Condado Harris.

