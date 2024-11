Tiroteo en un complejo de apartamentos deja un hombre muerto en el oeste de Houston

HOUSTON - La policía de Houston está investigando el tiroteo fatal de un hombre ocurrido alrededor de las 6:20 p.m. del jueves 14 de noviembre en la cuadra 14911 de la avenida Richmond.

La identidad de la víctima, de 34 años, está pendiente de verificación por parte del Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris.

Los oficiales de patrulla de HPD respondieron a un reporte de tiroteo en un complejo de apartamentos y encontraron a la víctima sin respuesta en unas escaleras. Había recibido múltiples disparos, los paramédicos del Departamento de Bomberos de Houston declararon a la víctima fallecida en el lugar.

Según los testigos, un sospechoso, descrito como un hombre negro desconocido, fue visto huyendo en un Mercedes Benz de dos puertas color negro.

Westside officers are at a shooting scene 14900 Richmond. Adult male deceased at the scene. 202 pic.twitter.com/lxiisrbvN4