Familia de Arlene Álvarez honra su memoria a tres años de su muerte en Houston

HOUSTON - A tres años de la muerte de Arlene Álvarez, de 9 años, su familia honró su memoria con un servicio religioso y la liberación de palomas junto a su tumba.

El servicio de recordación tuvo lugar este viernes a las 10:30 a.m. en Lawndale Forest Park, Garden of the Angels, en el sureste de la ciudad.

El 14 de febrero de 2022, mientras la familia se dirigía a una cena para celebrar el Día del Amor y la Amistad, pasaban por un banco Chase, entre las calles Winkler y Woodridgeen, cuando ocurrió el trágico suceso.

La víctima de ese robo fue Tony Earls, quien abrió fuego contra la camioneta en la que viajaba Arlene y su familia, pensando que el sospechoso de robarle el dinero estaba dentro del vehículo.

Una de las balas alcanzó a Arlene, arrebatándole la vida al instante. Han pasado ya tres años desde que la familia de la pequeña comenzó su lucha por obtener justicia.

Al finalizar la ceremonia, la familia ofreció una actualización sobre el caso y expresó su sentir respecto a la larga agonía que han vivido mientras esperan que se haga justicia por la pequeña.

“Sean Teare despidió de nuestro fiscal, Warren Diepraam, el 1 de enero de 2025. Este cambio ha prolongado aún más el camino hacia la justicia”, indicó la familia de Arlene.

Además, informaron que el juicio está programado para agosto de 2025, luego de ser pospuesto para darle al nuevo fiscal del caso tiempo para estudiar los detalles.

Con el nuevo fiscal, John Jordan, la familia tiene esperanza en que se hará justicia para la pequeña de 9 años, aunque también expresaron su tristeza por la partida de Diepraam como fiscal principal del caso.

“Confiamos en las habilidades y la experiencia de John como nuestro nuevo fiscal, y esperamos que continúe la lucha por nuestra pequeña Arlene”, añadió la familia.

