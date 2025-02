Ofrecen terrenos en el cielo por $250 el metro cuadrado y desata polémica

HOUSTON - Una nueva modalidad de estafa ha surgido en las redes sociales: la venta de supuestos "terrenos en el cielo" por $250 dólares.

Según información proporcionada por la Oficina de Mejores Negocios (BBB) de Houston, los estafadores están publicando anuncios en redes sociales ofreciendo estos falsos terrenos celestiales y ya han logrado engañar a varias personas.

"No hay nada que te pueda garantizar que estás haciendo una compra legítima y que realmente lo vas a obtener. Es solamente tomando la palabra de una persona y vas a pagar entre 250 dólares o más para obtener un espacio en el cielo y, desafortunadamente, nada te lo garantiza", explicó Carolina Petriciolet, directora del BBB Houston.

Los estafadores facilitan pagos a través de Zelle, PayPal y tarjetas de débito o crédito, exponiendo a las víctimas no solo a perder su dinero, sino también al potencial robo de identidad, al entregar información personal a estos presuntos vendedores.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

El sargento Leo Cárdenas, del Departamento de Policía del Distrito Número Dos, señaló: "Algo que es muy bueno, no es cierto. Un terreno en el cielo me lo voy a comprar a 250 dólares no es cierto. La ignorancia y el desconocimiento hacen que muchos, especialmente personas mayores para quienes el internet es algo nuevo, estén cayendo víctimas".

Albino Campos, del Ministerio de Nuestra Señora de la Gracia en South Houston, comentó: "Es una intención muy tonta y muy falsa, porque para ganarse el cielo es la vida eterna y cómo vivimos en esta tierra, qué es lo que hacemos, nuestras actitudes. Ganarnos el cielo sí se puede, como dicen, no es comprarlo, sino ganárselo con su manera de vivir".

La residente Josefina Moreno expresó su indignación: “¿Quién va a vender el estrado de nuestro Dios? Es un robo lo que están haciendo. Esos terrenos no existen, solamente la gente que se quiera dejar, estafar o creer”.

Las autoridades advierten que las estafas religiosas son de las más comunes, y han visto casos similares como la venta de "agua que viene directamente de Israel", «lágrimas de Dios» o personas pidiendo dinero con la promesa de oraciones que supuestamente traerán bendiciones.

Si usted ha sido víctima de este tipo de estafa, se recomienda denunciarlo inmediatamente al Better Business Bureau, comunicándose al (713) 868-9500 para que puedan investigar su caso.

Gracias por preferir TELEMUNDO HOUSTON.

Expertos en teología no las consideran claras o comprobables