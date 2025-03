Autoridades reportan incendio de tres alarmas el área de Gulfton

HOUSTON - Los Bomberos de Houston respondieron la tarde del jueves a un incendio de dos alarmas reportado en un complejo de apartamentos en la cuadra 6525 de la Avenida Hillcroft.

Al momento las autoridades no han reportado personas heridas o trasladadas a un hospital.

Las autoridades recomienda no acercarse a la zona debido a la presencia de una gran cantidad de equipos de emergencia.

@HoustonFire is currently on location at 6525 Hillcroft Ave for a 2 alarm apartment fire. There are currently no injuries and no transports at this time. Please avoid the area due to heavy emergency equipment. #HFD