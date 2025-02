Inmigrantes dejarían de reportar crímenes por miedo a una posible deportación

HOUSTON - Una difícil situación viven comerciantes hispanos del área de Houston.

Algunos, además de lidiar con las bajas ventas y el alza en los precios para sostener su negocio, ahora le agregan la falta de confianza al reportar algún crimen por sentir que podrían terminar detenidos, pero no por la policía, sino por inmigración.

Es que algunos dicen, tienen desconfianza y prefieren no exponerse a una deportación.

Tal es el caso de la señora María, quien lleva dos años con su taquería y ha sido víctima de robo en cinco ocasiones.

Sin embargo, ahora piensa, tiene muy claro que si esto vuelve a suceder, no piensa reportarlo a las autoridades.

“Ya no hay seguridad de que si uno reporta pueden venir y en vez de quererlo ayudar van a decir “sus documentos, usted está legal o ilegal en este país”

En medio del ambiente de incertidumbre que vive, desde que iniciaron las deportaciones, también ha tenido que aguantar los insultos de algunas personas que se acercan a su taquería “empezó a agredirme, apúrate mexicana, no sé qué haces en este país y me estaba agrediendo y yo lo ignore”.

Ella dice que tuvo que la persona que estaba con ella espero hasta que cerrara el negocio por seguridad.

Jerry García, jefe del distrito policial dos del condado Harris, dijo que

“Cuando nuestra gente nos habla, nosotros no estamos diciéndole a los de la inmigración para que ellos vayan con nosotros, nosotros no le avisamos nada, no estamos conectados con ellos”

“Los criminales saben que tienen miedo de que no van a reportar y están abriendo la puerta, aquí estamos para apoyarlos, aquí estamos con ustedes”, señaló.

