Joven de 18 años detenido tras presuntamente apuñalar a su madre en Cypress

HOUSTON - Un vecindario de Cypress se convirtió en escenario de un incidente familiar cuando un joven de 18 años presuntamente atacó a su madre, apuñalándola múltiples veces en su residencia ubicada en la cuadra 12600 de Telge Road.

Según informes de la Oficina del Alguacil del Condado Harris (HCSO), los hechos ocurrieron durante la mañana del martes, cuando las autoridades respondieron a una llamada de emergencia por un incidente de apuñalamiento. Al llegar al lugar, encontraron a la víctima con múltiples heridas de arma blanca.

El Sheriff Ed González informó que la mujer fue trasladada de urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica. Hasta el momento, no se ha revelado su estado de salud, manteniendo en vilo a la comunidad local.

Las autoridades lograron detener al presunto agresor en la escena del crimen. Los investigadores se encuentran en el lugar recolectando evidencias y determinando las circunstancias que llevaron a este violento episodio familiar.

@HCSOTexas responding to an incident (stabbing) at the 12600 blk of Telge Rd. A male (possibly 18 yrs) allegedly stabbed his mother multiple times. The female has been transported to the hospital and the male is detained. Investigators are en route. #HouNews pic.twitter.com/o8YsrQqpZ5