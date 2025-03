“Luna de sangre”: ¿Será que en Houston podremos ver el eclipse?

HOUSTON - El eclipse lunar total ocurrirá la noche del jueves 13 al 14 de marzo, haciendo que la luna se vea roja. Sin embargo, las condiciones nubladas en nuestra zona pudieran afectar la perfecta visibilidad en gran parte de nuestra zona de cobertura.

En Houston, el eclipse comenzará a las 10:57 p.m del jueves, cuando la luna entre en la penumbra terrestre. La fase de totalidad será entre la 1:26 a.m. y las 2:31 a.m. del viernes, y el evento concluirá a las 5 a.m.

No se necesita equipo especial para ver el eclipse, pero por ejemplo un telescopio puede mejorar la experiencia. Se recomienda buscar un lugar oscuro, lejos de las luces de la ciudad.

Se le llama "luna de sangre" porque la luna adquiere un tono rojizo-anaranjado debido a la filtración de la luz solar a través de la atmósfera terrestre, un fenómeno similar al que da color a los amaneceres y atardeceres.

