Madre enfrenta cargos tras presunta amenaza de tiroteo en escuela de Aldine ISD

HOUSTON - Una mujer fue arrestada y acusada de realizar una amenaza terrorista luego de irrumpir en una escuela intermedia de Houston y presuntamente amenazar con disparar contra estudiantes dentro de la cafetería.

La sospechosa, identificada como Cicerly Nicole Walker, de 45 años, enfrenta el cargo de amenaza terrorista contra operaciones públicas o gubernamentales, según documentos judiciales del Condado de Harris.

El incidente ocurrió el 30 de enero de 2025 en la Hoffman Middle School, de Aldine ISD ubicada en 6101 W. Little York Road. Según el reporte policial, Walker ingresó ilegalmente a la escuela al aprovecharse de una puerta que un estudiante abrió. Una vez adentro, comenzó a gritar y a causar disturbios, hasta que confrontó a una estudiante de 12 años a quien acusó de acosar a su hija.

De acuerdo con testimonios, Walker les gritó y luego amenazó con "volver y disparar en la escuela", lo que generó pánico entre los alumnos que se encontraban en la cafetería.

En febrero 27 Houston Crime Storpers emitió una alerta de búsqueda y ofreció recompensa por información del paradero de Nicole.

Cicerly Nichole Walker

Warrant #1903410

DOB: 1-15-80

5’6/121 lbs.



