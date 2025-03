Madre hondureña asegura que le negaron medicamentos de su hijo por ser indocumentada

HOUSTON - Una madre de familia asegura que tuvo dificultad al obtener los medicamentos recetados para su hijo, en una farmacia del área de Spring, según ella no le aceptaron el pasaporte de su país natal y supuestamente le negaron la receta.

Asegura que todos los meses viene por la medicina de su hijo y nunca había tenido problema, por lo que decidió contactar a Telemundo Houston Responde.

La madre de origen hondureño, quien, debido a su estatus migratorio en el país, prefiere ocultar su identidad, asegura que los medicamentos son recetados a su hijo de tan solo cinco años; quien según ella sufre del Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad y que son de suma importancia.

“Todos los meses voy a la farmacia a recoger su medicamento, y me llevo la sorpresa y pido el medicamento como lo hago todos los meses, la muchacha que me atiende me pregunta por mi “ID” y yo le muestro mi identificación que es el pasaporte de mi país, y la muchacha me dice que no lo aceptan y que necesito darle una identificación de Estados Unidos”.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

Una situación que dice fue difícil de asimilar, especialmente porque su hijo necesita del medicamento a diario.

“Pues se pone más agresivo, se pone impulsivo, el niño no mide el peligro, entonces eso también es lo que a uno le preocupa porque yo tengo más niños y cuando él no toma su medicamento, pues es muy impulsivo con mis hijos”.

Dice, tuvo que buscar a otra persona con estatus legal en el país, para poder obtener la medicina

Afirma que el hecho sucedió el martes 11 de marzo, en una farmacia de la tienda Kroger por lo que Telemundo Houston Responde contactó a sus representantes para solicitar una respuesta sobre este caso.

Ellos afirmaron que: “Parece que fue un malentendido, el farmacéutico que rechazo el pasaporte era un empleado reciente de otra empresa en la que los pasaportes no se consideraban una identificación adecuada para obtener medicamentos”.

“Pudimos conectarnos con el farmacéutico y brindar claridad sobre nuestra política”, según informa el comunicado.

Mientras tanto, esta madre de familia solo espera que esta situación no vuelva a ocurrir.

Gracias por preferir TELEMUNDO HOUSTON.