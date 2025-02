Madre hondureña lucha por autodeportarse y llevarse con ella a su hijo

HOUSTON - Una madre hondureña de Cloverleaf que quiere regresar voluntariamente a su país antes de ser posiblemente deportada, pero la negativa de su expareja a firmar la custodia de su hijo menor la mantiene en un limbo.

La mujer dice querer regresar a su país, debido a que no tiene un buen empleo y enfrenta dificultades que la han puesto al borde de la desesperación.

Ella denuncia que fue víctima de violencia doméstica por parte de su exesposo y padre de su hijo, quien ahora se niega a firmarle la custodia del menor. Ella se siente atrapada en un limbo.

“Yo me quiero regresar a Honduras con el niño y no puedo porque me dicen que ocupo la firma de él para el pasaporte del niño”, dijo Cindy Pérez.

Ella quiere regresar voluntariamente a su país natal junto a su hijo de 10 años, luego de que, según relata, el sueño que vino buscando no lo encontró, no tiene un empleo estable, enfrenta muchas dificultades y ahora se siente acorralada y teme ser deportada.

“A mí me tiene preocupada, que me agarren, me deporten y el niño se quede en la escuela o no sé, o se quede acá en el apartamento, no sé”.

Sabe que, sin el consentimiento legal del padre, no puede llevarse a su hijo, pero dice que dejarlo con el padre no es una opción para ella.

Pérez asegura haber sido víctima de violencia doméstica y actualmente no mantiene contacto con su exesposo.

En tanto, la cónsul general de Honduras en Houston, Gilda Silvestrucci quien comentó que la afectada debería de establecer la denuncia formal ante las autoridades competentes para que se pueda emitir un veredicto y que le suspendan la tutela al padre.

“Y este sería un soporte para nosotros, para que ella pueda salir del país con el niño”.

La abogada de inmigración Silvia Mintz dijo que, si el papá o la mamá se niega a dar la firma del pasaporte, una Corte puede darle la autorización a un padre o a una madre de tramitar el pasaporte sin la necesidad de la firma de la otra persona.

Esta madre ya ha comenzado los trámites recomendados por los abogados. Como ella, hay quienes enfrentan una situación similar, por lo que los abogados aconsejan actuar con rapidez y buscar asesoría, ya que, dependiendo del caso, podrían encontrarse soluciones.

