Madre hondureña pasó meses esperando a que compañía de envíos entregara sus paquetes

HOUSTON - Ropa, zapatos, juguetes, aparatos electrónicos, entre otros artículos, dice una madre de familia envió a su natal Honduras con una empresa que según le prometió que llegarían en solo 20 días, pero al parecer; han pasado varios meses y no sabía nada de su envío. La madre salvadoreña contactó al equipo de Telemundo Houston responde en busca de respuestas.

Norma Mesa asegura que encontró a la empresa Ixcoy cargo a través de las redes sociales, y pago cientos de dólares por el envío de dos cajas a su país natal; Honduras.

“Desde el 6 de diciembre, yo envié dos cajas para honduras y hasta hoy no he tenido respuestas, yo llamo y siempre me dicen que tienen problemas en las aduanas de honduras, que en honduras no las entregan y es lo mismo que me dicen siempre y ya es demasiado tiempo y yo estoy desesperada”, indicó.

Según ella le dijeron que el envío tardaría al menos 20 días, los recibos con los que cuenta indican que pagó $200 por el envío de cada caja. Pero afirma que han pasado varios meses sin saber de su paquetería.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

“Ellos estaban con esa ilusión de esperar su caja, y todas las semanas me preguntan, hija, y la caja, y la caja, y yo ya no hayo que decirles, y el valor de unos mil dólares en adelante por la ropa y todo lo que iba ahí”, dijo.

“Es lo que a mí me duele en mi corazón, a uno le cuesta mucho llenar esas cajas, poco a poco con mucho tiempo reunir todo su dinero para reunir y comprar las cosas y llenar las cajas y después pagarles a ellos”.

Como no recibía respuestas, dice contacto al equipo de Telemundo Houston, responde, quien de inmediato se puso contacto con la empresa en cuestión.

Vía telefónica, nos dijeron que nos regresarían la llamada, pero no recibimos respuesta por ese medio, tampoco respondieron a la solicitud enviada vía correo electrónico.

Sin embargo, la consumidora nos dijo que se comunicaron ella, para explicarle que las cajas al parecer estaban retenidas en la aduana en honduras, y que llegarían esta semana.

Sin embargo, a menos de 24 horas de esta entrevista, y gracias a la mediación de Telemundo Houston Responde la familia de Norma Mesa recibió las cajas que tanto dicen habían esperado.

Y desde honduras, compartieron un video con Telemundo Houston responde.

“Estoy muy feliz, muy contenta, y gracias a dios y a ustedes de Telemundo a Ruby, por haber acudido a mi llamado, por haber querido ayudarme y la verdad que si no hubiera sido por ustedes no hubiera tenido respuestas”.

Mientras tanto, esta madre no puede contener la alegría, y ahora sabe que su familia disfrutara de todo lo que va dentro de esas cajas.

Gracias por preferir TELEMUNDO HOUSTON.