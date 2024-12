Mega Millions alcanza los 1,22 mil millones: la fiebre de la lotería se apodera de Houston

HOUSTON - La emoción se palpa en el aire mientras los habitantes de Houston aguardan con anticipación el sorteo del Mega Millions de esta noche, cuyo premio asciende a la astronómica suma de 1,22 mil millones de dólares, con una opción en efectivo de $549.7 millones.

Este sorteo se ha convertido en el quinto más grande en la historia del juego, generando una oleada de esperanza en la comunidad local.

Los numeros ganadores del sorteo de este viernes son 3, 7, 37, 49, 55 y la bola amarilla 6.

La expectativa es particularmente alta en el área de Houston, después de que el último premio mayor de $800 millones se vendiera en una gasolinera de Sugar Land. "Me imagino que lloraría de emoción... con que no me petatee en el momento... es que me imagino que es una emoción muy grande", compartió Raúl Rivera, residente de Houston, mientras otros como Yosimar Alvarado dramatizan entre risas: "Me desmayo... ¿qué te puedo decir?"

Sin embargo, los expertos aconsejan mantener la calma ante la posibilidad de ganar. La psicóloga Vanessa Decolic advierte sobre el manejo de emociones intensas: "Las decisiones sobre el futuro no se pueden tomar con la emoción, porque cuando son muy intensas, apagan la parte racional de nuestro cerebro."

Por su parte, el asesor financiero y coach Alex Quinteros ofrece una perspectiva sobria: "Más del 75% de las personas que se gana la lotería, sin importar el monto, en cuestión de 5 años están peor que antes." Quinteros recomienda buscar asesoría legal y contable inmediata, además de evitar derrochar el dinero en impulsos momentáneos.

El consejo financiero más prudente sugiere depositar el dinero en una cuenta con altos intereses durante el primer año, permitiendo tiempo para planificar adecuadamente el futuro financiero.

Mientras tanto, la comunidad continúa soñando con los millones que podrían cambiar sus vidas esta noche, conscientes de que, como dice Diana Mendoza entre risas, esos ceros "le caen bien a tu cuenta bancaria."

