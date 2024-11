Menor de 4 años se encuentra grave tras recibir duros golpes, la amiga de su madre es arrestada

HOUSTON -Arrestan una mujer acusada de golpear severamente a una niña de 4 años, hija de su amiga. La menor lucha por su vida en el hospital.

En un caso que, según el alguacil del condado Harris, Ed Gonzáles pudo ser de golpizas a diario durante varios meses.

Se trata de Tameria Barnett de 30 años, quien está acusada de lesionar a una menor.

La niña, según las autoridades, fue encontrada con heridas potencialmente mortales que se cree son resultado de abuso continuo.

"Mi corazón está destrozado por esta hermosa niña. Aparentemente, estuvo siendo golpeada diariamente por meses", escribió en su cuenta de X el alguacil.

